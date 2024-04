Repice | Ciclo Inter? Servono 2 cose! Sui derby - Pioli non responsabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024), noto radiocronista sportivo, ha detto la sua sull’campione d’Italia. Il giornalista risponde alla domanda su un eventualenerazzurro e poi spezza una lancia per Stefanosui seipersi. Le sue parole durante un’vista con i colleghi di News.Superscommesse.it.? Incalzato sull’eventualenerazzurro, Francescorisponde così: «Non lo so sinceramente, due anni fa si facevano gli stessi discorsi con il Milan, poi arrivò il Napoli a sparigliare le carte in tavola, e così è successo anche quest’anno con l’. Io poi non so se l’anno prossimo, con gli introiti della Champions League, squadre come la Juventus, la Roma o addirittura il Bologna e l’Atalanta possano ...