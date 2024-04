Regionali Basilicata - Vito Bardi al GdI | Vittoria merito anche di Renzi e Calend - campo largo Pd-M5s fini -o, hanno vinto in Sardegna per caso - ESCLUSIVA

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il governatore della, rieletto dai lucani alla guida della Regione per altri 5 anni, è stato intervistato dal Giornale d'Italia per discutere di diversi temi aventi oggetto la rielezione edil programma di governo del prossimo quinquennio. Il presidente della

Rally, premiati i campioni nazionali 2023 della scuderia Motorsport Scorrano - La cerimoniali premiazione si è svolta a Foggia alla presenza del Presidente Nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani ...leccenews24

Chiorazzo: “nel centrosinistra lucano spettacolo indecente di veti incrociati” - POTENZA - Nel centrosinistra lucano c'è stato "uno spettacolo indecente di veti incrociati, discussioni sul nulla, esercizi di pseudopotere finalizzati solo a ...ivl24

Vi spiego come Bardi ha vinto le elezioni in basilicata. Parla Tiberio Brunetti (Vis Factor) - La campagna elettorale appena conclusa in basilicata con la rielezione di vito Bardi come presidente della Regione ha segnato un’ulteriore vittoria anche per Vis Factor, società di posizionamento stra ...policymakermag