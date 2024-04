Regionali Basilicata - il flop di M5S rialimenta i dubbi dem Puglia | Emilian - mini-rimpasto

Elezioni regionali in Basilicata : riconfermato il presidente uscente, Vito Bardi sostenuto dal centrodestra e Azione. Il primo partito è quello dell’astensionismo Elezioni regionali in Basilicata . Le urne riconsegnano la Regione al centrodestra riconfermando il presidente uscente Vito Bardi, ... (puntomagazine)

regionali basilicata, il flop di M5S (ri)alimenta i dubbi dem. Puglia: Emiliano, mini-rimpasto - ed è solo riscaldamento»), i gran sorrisi di Matteo Renzi («In basilicata si vince al centro, tutto il resto è noia»). E il campo largo a cui, invece, tocca bersi l’amaro lucano. Il day after delle ...ilmattino

Perché in basilicata il centrosinistra poteva vincere e cosa è andato storto: l’analisi del voto - Alle regionali in basilicata ha vinto di nuovo il centrodestra, ma non era un risultato scontato. Se il campo largo avesse trovato un modo per restare insieme, senza perdere l’appoggio di Azione e ...fanpage

Flop amaro per Conte. "Un grave errore candidare sconosciuti" - I vertici pentastellati si nascondono ma finiscono sotto accusa: "Non abbiamo una classe dirigente" L'ennesimo tonfo del M5s sul territorio passa sotto silenzio. Poche dichiarazioni, nessuna analisi d ...ilgiornale