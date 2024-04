Redditi degli italiani in aumento - ma pesano disuguaglianze e inflazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il reddito medioè di 21.751,59 euroi, indi 1.007 euro rispetto all’anno precedente (20.745 euro). Sono gli ultimi dati rilasciati dal Ministero dell’Economia e Finanze sulle dichiarazioni deidel 2023, su anno fiscale 2022. I dati, rigorosamente in formato aggregato e anonimo, mostrano una panoramica dello stato di salute delle finanze. Si tratta dei solida lavoro, quindi ne sono esclusi eventuali sussidi come il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di inclusione, le pensioni e ida immobili e fabbricati. L’del reddito, si registra ormai in maniera costante dal post-Covid ma è segnato da alcune costanti negative che ...