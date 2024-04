Recanatese - sprint finale | C’è da battere l’Entella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stavolta "ripartire" è forse più faticoso del solito ma ladeve raccogliere le ultime risorse per preparare al meglio la gara di Chiavari che poteva avere una valenza diversa, ma che resta importante per affrontare i playout contro la Vis Pesaro con il 17° posto in tasca, quindi con la gara di ritorno tra le mura amiche ed il vantaggio di salvare la pelle in caso, ad esempio, di duplice pareggio. Il problema è che il match è delicatissimo anche per i liguri che per approdare alla tranquillità e tenere a bada la Fermana che riceve il Pescara hanno bisogno di un punto. La divisione della posta al contrario potrebbe non bastare alla truppa di Filippi in caso di successo dei vissini contro una Juve NG già certa dei playoff ma che non regalerà nulla al Benelli. Una matassa complessa dunque che non consente calcoli se non quello di andare al "Comunale" con ...