Rebecca Staffelli e Greta Rossetti | la foto del loro passato che nessuno conosceva

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024)hanno entrambe venticinque anni e nonostante siano nate una a Roma e l’altra a Milano, già da piccole erano amiche. A rivelarlo è stata a sorpresa l’ex gieffina che in queste ore ha condiviso su Instagram unscatto di quando erano due bambine.di recente hanno anche condiviso l’esperienza al Grande Fratello anche se in vesti diverse: la prima come concorrente, la seconda come opinionista dei social. Dellaamicizia, però,ne ha mai parlato. Durante il reality era infatti uscita solo la notizia che il manager dellafosse il fidanzato della. Stop. Magari lo sapete ...