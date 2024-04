Reazione a Catena - Baliv - Gilet -i, Summer Hits | date palinsesti Rai estate

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sul primo canale di Stato ègià da un po' considerando le repliche della rete e tv movie anche contro la concorrenza accesa. Rai ha presentato idell'2024 a partire dal 3 giugno prossimo. Cosa vedremo nei mesi caldi? Ecco nel dettaglio, salvo variazioni, le varie trasmissioni. Partiamo dalla domenica: la mattina si parte con Weekly dal 9 giugno all'8 agosto; Check Up dalle 9:45 alle 10:30, sostituito dal 14 luglio al 1° settembre da Vista Mare. A Sua Immagine rimane saldo nella fascia oraria delle 10:30 mentre alle 12:20 dal 9 giugno all'8 settembre Linea Verde. Dal 9 giugno al 28 luglio, invece, le repliche di Domenica In alle ore 14:00; dall'11 agosto al 1° settembre parte il nuovo programma UnaItaliana seguito alle 16:30 da varie repliche: Con il Cuore nel Nome di Francesco, Dalla ...

La Passione di Curro e il Dilemma di Jana: Anticipazioni della Puntata del 24 Aprile de La Promessa - Mercoledì 24 aprile 2024, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio della soap opera spagnola “La Promessa”. Questa serie, lanciata da Mediaset lo scorso giugno, ha sostituito “Uomini & Donne” nel palins ...occhioche

Il Clandestino quando va in onda La prossima puntata (quarta) è caos palinsesto - La quarta puntata de Il Clandestino non è il 6 maggio La confusione regna sovrana su Rai 1 in questi giorni. Così ecco che la rete ha ...televisionando

Rai, palinsesto stravolto: la decisione ufficiale per l’estate fa tremare Mediaset - Il palinsesto Rai ha apportato delle modifiche che hanno entusiasmato i telespettatori, probabilmente la “battaglia” con Mediaset sarà alle stelle. Si sfideranno a colpi di “share”, chi vincerà per ...newscinema