Rc auto - truffa del QR Code si diffonde in Italia | come riconoscerla

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si stando inuna particolareriguardante il rinnovo dell‘Rc, che prevede l’utilizzo di un QR. Le vittime vengono contattate per il rinnovo dell’assicurazione e viene mandato loro un codice da inquadrare con il proprio telefono, il quale porta però a effettuare un pagamento altore invece che alla propria assicurazione. Le truffe telefoniche e online sono in grande aumento in. Nel 2023 i ricavi di queste attività criminali sono aumentati, toccando i 137 milioni di euro. Un aumento del 20% rispetto all’anno precedente, che indica, alla luce di una crescita più contenuta del numero di truffe, una maggiore efficacia nell’individuare le vittime. Ladell’Rccon il QR ...

Roma, 16 aprile 2024 – In vent’anni in Italia i centri Revisione di auto veicoli sono quasi raddoppiati, passando dai 5.197 registrati nel 2003 ai 9.272 rilevati nel 2023: numeri che testimoniano l’aumento di oltre 4.000 unità, corrispondenti a una crescita del 78,4%. Il rilevante sviluppo del ... (quotidiano)

