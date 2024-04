Razzismo - rapporto Amnesty | Preoccupazione per discorsi d’odio e discriminazioni

Top e Flop, i protagonisti di venerdì 19 aprile 2024: I sinistrati non vogliono bandire i discorsi d'odio, ma i discorsi che loro odiano . Pazienza. Avanti con la verità' . Chiunque pretenda di avercela in tasca solo lui, la verità, di solito la uccide. ...

Da Lukaku a Maignan fino al caso Acerbi, odio e razzismo in crescita: lo studio: Nella stagione 2023 - 24 di Serie A l' hate speach , cioè tutto quello che riguarda i cosiddetti "discorsi d'odio", risulta in crescita del 26% rispetto al 2022 - 23. Lo certifica una ricerca condotta da The Fool e presentata in collaborazione con 42 Law Firm durante una tavola rotonda a Milano. ...