Rapporto Amnesty | Tecnologia usata per alimentare odio e discriminazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "In molte parti del mondo soggetti politici stanno aumentando i loro attacchi contro le donne, le persone Lgbtqia+ e le comunità marginalizzate, da sempre capri espiatori per ottenere consenso politico o successo elettorale. Tecnologie vecchie e nuove sono sempre più utilizzate come armi per aiutare forze politiche repressive a diffondere disinformazione, aizzare una comunità contro l'altra e attaccare le minoranze". E' quanto emerge dal2023-2024 diInternational che contiene un'analisi della situazione dei diritti umani in 155 stati. Il2023-2024 diInternational nota l'uso in espansione delle tecnologie esistenti per rafforzare politiche discriminatorie. Secondo il"alcuni Stati – tra i quali Argentina, Brasile, India e Regno ...