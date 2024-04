Rapito e derubato del camion | la serata da incubo di un autotrasportatore in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Una normaledi lavoro si è trasformata in unad occhi aperti per unche, in stato di evidente shock, ha richiesto un intervento urgente ai carabinieri. La Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Formia ha prontamente soccorso l’uomo, che ha riportato un’esperienza traumatica di sequestro e rapina subìta nel Comune di Aprilia. Un Sequestro Agghiacciante e la Rinvenuta delLa giornata lavorativa dell’è stata bruscamente interrotta da tre rapinatori mascherati che, dopo averlo aggredito e immobilizzato, si sono impossessati del suo veicolo per poi abbandonarlo in un’area remota vicino al ponte Garigliano. Solo dopo ore di apprensione e incertezza, la motrice dell’autoarticolato è stata rinvenuta ...