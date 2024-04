Rai - Serena Bortone parla dopo il caso Scurati

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ha presentato il suo primo libro a Milanoha presentato il suo primo libro a Milano e ha cosìto per la prima voltala vicenda di. In galleria Vittorio Emanuele hato con il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti e Francesca Vecchioni. A domanda sul 25 aprile, come spiega Repubblica, ha detto: «Il 25 aprile farò un post per mio nonno Rodolfo, che nascose il suo vicino di casa ebreo in un finto muro. Il gerarca lo minacciava perché non si iscriveva al partito fascista, non aderiva alla subcultura della “bella morte”. Mio nonno, da persona semplice, ha fatto quello che era giusto fare. Il suo vicino riuscì a scappare negli Stati Uniti. E sarò in treno tra Milano e Roma, per preparare la trasmissione». Poi la...