Rai | Donzelli - ' solidarietà ad italiani di religione ebraica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Pienaall'amica e collega Ester Mieli e a tutti glidi. Quello che è successo oggi a Radio 1 è gravissimo e ci sembra persino surreale dover intervenire per ribadire che chiunque deve avere il diritto di esprimere le proprie idee, qualunque esse siano, senza dover fare chiarezza sulla propria. Quanto accaduto calpesta le più elementari libertà individuali sancite dalla Costituzione repubblicana: noi non accettiamo patenti da un'intellighenzia di sinistra dalla doppia morale che non rispetta minimamente le regole della convivenza civile. Ci auguriamo che tutto il mondo politico prenda posizione su questa grave vicenda". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni ...