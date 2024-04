Rai - domanda choc in diretta alla senatrice Fdi Ester Mieli | Lei è ebrea? - scoppia il caso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lei è? Se lo è sentito chiedere laquesta mattina ospite della trasmissione Radio Anch'io nell'ambito di una discussione sulle proteste degli studenti nelle università per la guerra in Palestina. Unache le ha rivolto il conduttore Giorgio Zanchini e che è stata portata all'attenzione della politica e della società civile ddeputata Augusta Montaruli denunciando un nuovoRai, questa volta però ai danni di una esponente di Fratelli d'Italia. La parlamentare ha quindi proposto di ascoltare i vertici di Viale Mazzini e di riconsiderare l'audizione di Paolo Corsini e Serena Bortone sulScurati, ritenendo che si usino due pesi e due misure. La parlamentare di Fdi ha sottolineato che quanto avvenuto a Radio ...

Fiat 500 termica: ecco cosa potrebbe accadere in futuro - Fiat 500 termica è la versione con motore a combustione della city car della casa torinese che come sappiamo al momento viene prodotta in Polonia a Tychy garantendo a quello stabilimento un buon numer ...clubalfa

"Lei è ebrea", bufera su Radio Anch'io per la domanda alla senatrice Ester Mieli - (Adnkronos) - “Esprimiamo solidarietà alla senatrice Ester Mieli, che questa mattina in apertura del suo collegamento alla trasmissione Radio Anch’io si è vista chiedere dal conduttore, Giorgio Zanchi ...reggiotv

Ester Mieli, la solidarietà da Giornaliste Italiane: “Gravissimo, serve un intervento immediato” - “senatrice, lei è ebrea”. Levata di scudi da parte dell’associazione Giornaliste Italiane, che esprime “piena ...iltempo