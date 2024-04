Raccolta fondi per far rinascere la chiesa di Villastanza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini è intervenuto economicamente a favore delladi, facendosi promotore della cordata a favore del ripristino dellaintitolata alla Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta con il suo antico organo di Angelo Cavalli che risale al 1873. Laera stata data alle fiamme lo scorso dicembre da un marocchino 30enne di seconda generazione, nato in Italia da genitori nord africani. All’inizio si parlò di un vero e proprio atto terroristico. Poi smentito dalle autorità: nessun atto terroristico, ma soltanto un gesto isolato da parte di una persona disturbata mentalmente. Nella sala dell’oratorio di Cerro Maggiore, sono intervenute quasi duecento persone con l’intento, insieme ai numerosi sponsor fra cui spiccavano la Pellicceria ...

