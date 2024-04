Querelle Ligabue – Antonella Clerici | cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le parole della conduttrice a Belve, ieri, 23 aprile, ospite di Belve, ha aperto un vaso di Pandora. A domanda di Francesca Fagnani ha reso noto il nome dell’artista che si rifiutò di andare al suo Fagnani. Il cantante in questione, avrebbe detto che lei sapeva di suo. Poi aggiunge: ”me l’hanno riferito, per cui premetto se non è vero chiedo scusa ma se è vero mi aspetto le sue scuse: era”. Leggi anche: Belve, Lory Del Santo parla della perdita dei figli: “Come fossi morta” ”Ho fatto di tutto per averlo al mio festival sognavo che andassimo via alla fine dell’ultima puntata in Harley Davidson, mi piaceva l’idea era un cantante che amavo moltissimo. Quando mi hanno detto questasono rimasta così male. Poi detta da lui è ancora più grave, lo immaginavo che sapeva anche lui di sugo di ...