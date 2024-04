Quello strano esperimento chiamato Chelsea

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nella primavera del 2022 Todd Boehly ha rilevato ilda Roman Abramovich sfruttando la guerra in Ucraina. In pochi mesi il club ha cambiato completamente faccia. Due anni dopo è già un caso di studio interessante: che impatto può avere una dirigenza con molti soldi e poca conoscenza del mondo del calcio? Boehly ha fatto piazza pulita dei dirigenti e membri dello staff che aveva vinto la Champions League nel 2021, e ha poi messo in moto un piano tanto ambizioso quanto confuso, ma comunque accolto con ottimismo da una tifoseria spaventata dalla brusca fine dell’era Abramovich. Boehly pensava di aver trovato un cheat code, un trucchetto semplice a cui apparentemente tutte le altre squadre al mondo non avevano pensato: sfruttare appieno le proprietà benefiche dell’ammortamento sul bilancio societario. Perché non far firmare ai giocatori contratti da 8 o 9 ...