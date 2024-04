Quei pomeriggi di festa che allontanano i milanesi dal centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lotito Destò scalpore, a inizio anno, l’accusa a Firenze di essere asservita al turismo. Città meretrice, disse la direttrice della Galleria dell’Accademia, salvo poi mitigare il giudizio alla luce delle immancabili polemiche. Problema insolubile, quello delle città d’arte, che prosperano in gran parte sul turismo e a volte, nello stesso tempo, se ne rammaricano per l’eccessivo affollamento. La questione sembrava lontana per Milano, pur essendo anch’essa, da tempo, considerata città d’arte, oltre che di molto altro. La rumorosa invasione dei turisti che appunto a Firenze o a Roma o a Venezia non dà respiro ai residenti, si è finora manita nella metropoli lombarda in una versione, chiamiamola così, castigata. Ma qualcosa è cambiato anche qui. Basta affacciarsi in piazza del Duomo a fine settimana, quando una enorme folla s’impossessa di tutta l’area pedonale e ...