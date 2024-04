Quando pagano l' Assegno unico ad Aprile 2024? Scopri gli aumenti e le date del calendario Inps

(Di mercoledì 24 aprile 2024)l'a Marzo? Ecco glie ledel- LE. Ad, l'sarà pagato dopo la metà del mese ( 17, 18, 19) per i percettori esistenti . In caso di modifiche o se la domanda è stata presentata in ritardo , l' accredito sarà effettuato alla fine del mese successivo alla presentazione dell' istanza . A partire...

Quando pagano l'Assegno unico a Marzo 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps - LE date . Ad Aprile 2024 , l' assegno unico sarà pagato dopo la metà del mese ( 17, 18, 19 Aprile 2024 ) per i percettori esistenti . In caso di modifiche o se la domanda è stata presentata in ritardo , l' ... (gazzettadelsud)

L' Assegno Unico e universale di aprile 2024 è in ritardo . Da giorni, molti segnalano sui social e all'Inps che i pagamenti non sono arrivati, nonostante la scadenza fosse il 19 aprile . Interpellato da Fanpage.it, l'Inps ha chiarito che c'è stato un lieve ritardo , ma i versamenti avverranno entro ... (fanpage)

