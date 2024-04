Quando le dinamiche di mercato pesano sulla salute delle persone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 4 marzo di ogni anno ricorre la giornata mondiale dell’obesità. Istituita dalla World Obesity Federation (Wof) ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’impatto che l’obesità hanostra. Secondo un recente studio della rivista scientifica The Lancet in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) leche nel mondo convivono con l’obesità hanno superato il miliardo. In particolare, dal 1990, è diminuito il tasso disottopeso, ma tra bambini e adolescenti quello disovrappeso è aumentato di quattro volte tanto. Per gli adulti, la situazione non è migliore: tra le donne il tasso è raddoppiato mentre tra gi uomini addirittura triplicato. La ricerca è stata effettuata nel 2022 e ha coinvolto 220 milioni di...