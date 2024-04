Qual è la città più ricca d’Italia? È in Liguria

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con un salto in avanti che le ha fatto guadagnare ben tre posizioni rispetto allo scorso anno, Portofino è lapiù. Lo comunica la nota sui redditi italiani dichiarati nel 2023 pubblicata dal ministero dell’Economia e delle finanze. Laligure si prende la vetta della classifica (lo scorso anno era quarta) con un reddito medio di 90.610 euro dovuto a 301 contribuenti in totale. Al secondo posto, Lajatico (provincia di Pisa). Sul gradino più basso del podio, troviamo Basiglio, comune della provincia milanese, dove i 5.704 dichiaranti raggiungono un reddito medio di 49.524 euro. L’exploit più importante però è quello di Briaglia (Cuneo), che, scalando ben 1039 posizioni, si piazza al quarto posto con un reddito pro capite di 43.475 euro. Un valore in aumento del 95,2% rispetto ai 22.271 euro ...

Gli oltre 12 mila euro di reddito di cittadinanza percepiti indebitamente secondo l’accusa non sono l’unico guaio in cui è incappato Riccardo Bossi . Tre condanne nel curriculum del figlio del Senatùr : nel 2016 un anno e otto mesi per i fondi della Lega e poi un’altra condanna per aver preso ... (open.online)

Villaricca . E’ stato approvato oggi il primo bilancio dell’amministrazione Gaudieri ma in aula è stata sollevata una polemica sul piano di alienazione dei beni. “Questo primo bilancio Gaudieri è un disastro – tuona il consigliere di opposizione nonché ex candidato sindaco Nicola Campanile -. La ... (teleclubitalia)

Redditi 2023: Ragusa la più ricca, Acate la più povera: E se si aggiunge che Ragusa città risulta la più ricca nella media dei contribuenti iblei, il quadro è completo. Nonostante una crescita che nel ragusano, in diversi casi, si aggiri sui 900 euro a ...

Comicon Napoli 2024: ospiti, eventi, mostre: ...centrale presso la Mostra d'Oltremare e un programma OFF di appuntamenti e mostre diffuse in città. ... Il Magister perfetto in un'edizione ricca di artisti asiatici come mai accaduto in passato. Un mare ...