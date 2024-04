(Di mercoledì 24 aprile 2024)gli USA e s. Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha detto che gli USA e isaranno in pericolo se continueranno aregli USA e gliKim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un e vicedirettore del

pyongyang minaccia gli USA e i suoi alleati - pyongyang minaccia gli USA e s suoi alleati. Gli USA saranno in pericolo se continueranno a minacciare pyongyang.periodicodaily

Una delegazione della Corea del Nord visita l’Iran - Una delegazione di alto livello della Corea del Nord è in visita in Iran in cerca di una maggiore cooperazione tra i due Stati.periodicodaily

Corea del Nord: pericoloso minacciarci - Gli Stati Uniti e i loro alleati saranno in pericolo se continueranno a minacciare pyongyang, ha affermato in una nota Kim Yo Jong, vicedirettore del dipartimento del Comitato centrale del Partito dei ...osservatoriosullalegalita