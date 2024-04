Putin annulla la marcia della Vittoria prevista per il 9 maggio per il timore di attentati terroristici

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mosca e altre città russe, su input di Vladimir, hannoto la, in cui si celebra lasul nazismo, del 9per ragioni di sicurezza. Lo ha riferito la Tass citando la co-presidente del quartier generale del movimento, Elena Tsunayeva. “A causa delle minacce esistenti alla pubblica sicurezza, il quartier generale del Reggimento Immortale russo ha deciso dire ladel Reggimento Immortale del 2024”, ha spiegato Tsunayeva in conferenza stampa aggiungendo che quest’anno i festeggiamenti del 9assumeranno la forma di altri eventi.teme il bis del Crocus City Hall Ildel Cremlino è che le celebrazioni possano ...

Lo Zar ha vinto, di nuovo, clamorosamente, inevitabilmente, ineluttabilmente. C’erano dubbi? No. L’opposizione fittizia è al 12%. Ma se si fosse presentato un Navalnyj libero magari arrivava al 20, non di più. È solo per il terrore, per lo stato di polizia? Forse no. Forse i russi vogliono uno ... (thesocialpost)

Guerra Ucraina Russia, ok del Congresso Usa a pacchetto aiuti. Zelensky: “Vitale". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, ok del Congresso Usa a pacchetto aiuti. Zelensky: “Vitale'. LIVE ...tg24.sky

Armi, coscrizione, voto in Ue e America. Tutti problemi per Kyiv, non per putin - Gli aiuto sbloccati dagli Stati Uniti e la maggior fornitura di armamenti da parte del Regno Unito. annunciata da Sunak. sono buone notizie per Zelensky. Ma vanno accolte con riserva, condizionate com ...ilfoglio

