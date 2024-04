(Di mercoledì 24 aprile 2024) È appena uscito il nuovo rapporto di Amnesty international sui diritti umani nel mondo che documenta le violazioni avvenute nel 2023 in 155 paesi. In mezzo c’è anche l’Italia. Leggi

Nascono i patch per stampare le lentiggini sul volto: geniali - Come disegnare lentiggini sul viso e avere un beauty look giovane ed estivo Nuovi, geniali, patch sono appena stati lanciati. Scopriteli ...amica

Emma Stone in trattative per un film prodotto da Universal - Emma Stone è in trattativa per un film senza titolo alla Universal Pictures con Dave McCary, suo marito, in trattative per la regia.metropolitanmagazine