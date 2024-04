Punti salienti dall’argomentazione della Corte Suprema sul divieto di aborto in Idaho

La Corte Suprema dell’ Arizona mette al bando l’aborto , invocando una legge del 1864. La legge, da tempo inattiva, è anteriore alla creazione dello stato dell’ Arizona e non prevede eccezioni per lo stupro o l’incesto, ma consentirebbe l’aborto in caso di pericolo per la vita della madre. Si prevede ... (periodicodaily)

A Washington manifestazione a difesa del diritto all’aborto - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A poco meno di due anni dall’annullamento del diritto costituzionale all’aborto, la corte suprema degli Stati Uniti è chiamata ...ticinonotizie

Alfredo Cospito condannato in via definitiva dalla Cassazione a 23 anni: confermata la pena per l'anarchico - La corte di Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino ...notizie.virgilio

Attentato ad ex Caserma, definitiva la condanna per Cospito a 23 anni - I giudici della corte suprema hanno rigettato il ricorso della procura generale di Torino, che per Cospito, detenuto a Sassari in regime di 41bis, sollecitava la condanna all'ergastolo con isolamento ...today