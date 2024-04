Pugni e schiaffi alla moglie - divieto di avvicinamento per un 37enne

Alife . I carabinieri hanno arrestato, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un uomo che era stato denuncia to d alla compagna per ripetuti episodi di violenza. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel settembre scorso, andando avanti fino alla serata di ieri, quando l’uomo è ... (casertanotizie)

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato ad Alife , su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un uomo che era stato denuncia to dalla compagna per ripetuti episodi di violenza. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel settembre scorso, andando avanti fino alla ... (anteprima24)

Milano, studente 15enne a scuola con un coltello: cercava una professoressa, bloccato da altri due docenti e arrestato - Il ragazzo frequenta l'istituto e già in passato era stato segnalato per il suo carattere problematico. Non è chiaro perché cercasse l'insegnante: lei in passato lo aveva richiamato più volte ...milano.corriere

Moiano: pugni e schiaffi alla moglie, anche in presenza dei figli minori. Allontanato 37enne - Maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate nei confronti della coniuge. Queste le accuse nei confronti di un 37enne di Moiano, per il quale è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiar ...ntr24.tv

“Ho visto cani più intelligenti di te” e picchiava la compagna: a processo un 40enne - ANDRANO (Lecce) - A processo per presunti maltrattamenti ai danni della compagna. Sul banco degli imputati è finito G.A., 40enne di Andrano, così come ...corrieresalentino