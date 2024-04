Psg - Al Khelaifi all’Eca | Fieri della nostra unit - la Superlega non esiste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il presidente dell’Eca, l’associazione dei club europei, Nasser Al, ha parlato a margine dell’assemblea di oggi a Madrid: “La porta è sempre aperta per i club che non sono con noi, del resto lanone quando finalmente se ne renderanno conto gli daremo il bentornato“. Il qatariota ha poi aggiunto da presidente del Psg: “Abbiamo giocato i quarti di Champions, la migliore competizione per club del mondo, contro il Barcellona, non sono contenti ma la giocheranno sempre perché sanno che è il torneo più importante, sanno che laporta aperta e che noi abbiamo un rapporto stretto con Uefa e Fifa“. Il riferimento è all’incontro avvenuto nei giorni scorsi con il numero 1 del Barça, Joan Laporta, in occasione del doppio confronto poi vinto dai parigini. “Stanno succedendo tante cose, c’è il nuovo ...