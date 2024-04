Pruzzo | Zirkzee? Vedo uno scenario ideale per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha sorpreso tutti in questa stagione, diventando uno dei pilastri del Bologna che si sta avvicinando a grandi passi alla Champions League., intervenuto in collegamento con Radio Radio, lo vede come un possibile grande rinforzo perdel 2024-2025. L’UOMO IN PIÙ – La stagione di Joshuaè impressionante. Non solo per i gol, undici in trentuno presenze in questa Serie A, quanto per l’apporto che sta dando al Bologna quarto in classifica e sempre più vicino a una storica qualificazione in Champions League. Su di lui e sugli altri pezzi pregiati dei felsinei, compreso Thiago Motta, sono iniziate delle voci di mercato. Anche riguardantiper2024-2025, l’opinione diAGGIUNTA IN ATTACCO – Come noto, ...