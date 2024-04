Proteste degli autisti Atc per le buche | Venuta meno la volontà di dialogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Spiace constatare che sia, all’interno di alcune sigle sindacali, ladi dialogare con l’amministrazione per vedere realizzati obiettivi comuni". Parole di Stefano Torri, assessore alla viabilità e alla mobilità che, da noi contattato, ha voluto replicare a Cgil, Cisl e Cobas che, come riportato ieri proprio da ’La Nazione’, hanno lanciato l’allarme sui rischi fisici che incorrono quotidianamente glidi Atc, costretti a percorrere le strade dissestate di Sarzana. "Fino a qualche tempo fa abbiamo condiviso con i sindacati il percorso che ha portato ad affidare in house il servizio del trasporto pubblico e locale ad Atc – ha proseguito l’assessore Torri - per ampliare le corse sul territorio e per riqualificare la piazza delle Corriere. Oggi prendiamo atto che si preferiscono altri mezzi ...