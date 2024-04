Protesta anti-Israele per voto su aiuti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 8.20 Oltre 100 manifestfilopalestinesi chevano contro il sostegno americano asono stati arrestati davall'abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer,leader dei democratici al Senato usa. Lo riferiscono il New York Times e il New York Post. Circa 2mila manifesthanno organizzato lavicino casa di Schumer mentre il Senato si riuniva per approvare il massiccio pacchetto diche include miliardi in assistenza militare a