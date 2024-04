Promuovere la sicurezza sul posto di lavoro | cinque consigli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per la Giornata Mondiale della Salute e dellasuldel 28 aprile, emergono soluzioni sempre più sorprendenti da parte degli esperti del settore Lanon è un gioco e per nessuna ragione bisogna abbassare la guardia sul. Questo dovrebbe essere un concetto ormai consolidato, ma ora più che mai sembra necessario rimettere la “” al primoin qualsiasi settore. Secondo “State of Employee Safety Report”, a livello globale, il 97% dei lavoratori considera launa priorità. Questa esigenza nasce come conseguenza di una serie d’incidenti e fatti tragici che ogni anno, stando a quanto indicato dall’International Labour Organization, portano a quasi 3 milioni di morti sula causa d’infortuni o malattie ...