Promozione Il GabicceGradara rialza la testa Capobianco | Ora la Pergolese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Insi deciderà molto sabato. Nell’ultimo turno c’è stato il capitombolo del Fabriano Cerreto (sconfitto dalla Portuali Dorica per 3 a 0) ma il team di mister Tiranti era già matematicamente promosso in Eccellenza. Per la miglior posizione nei playoff sono in lizza il Moie Vallesina e la Portuali Dorica, entrambe vincenti (ora seconde con 51 punti) mentre è sceso al terzo posto (48 punti) il Sant’Orso sconfitto dalla Biagio Nazzaro, ora quinto (a quota 47). Saranno probabilmente queste 4 a giocarsi gli spareggi. Per larimane una piccolissima speranza di riagguantare la Biagio se essa perderà la prossima e in caso di successo della Volante con il Gabicce (ma la differenza reti è ora negativa). Per la retrocessione diretta all’ultimo posto ci sono l’Osimo Stazione e l’Atletico Mondolfo Marotta, in caso ...