Project Awakening | lo sviluppo del gioco non è stato cancellato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La domanda supiù persistente è solo una: che losia? Da Cygames arriva l’incoraggiante risposta Mentre Granblue Fantasy: Relink ha completato il suo lungo iter di, sono in molti a chiedersi che ne èdel misteriosodi Cygames: per avere ancora un nome in codice e nient’altro, è possibile che ilsiasilenziosamente? A rispondere ai timori, in modo decisamente meno silenzioso, èl’ultimo tweet degli sviluppatori. “Stiamo lavorando sodo dietro le quinte per darvi l’esperienza migliore possibile. Restate sintonizzati per avere altri aggiornamenti nei mesi a venire.” ...