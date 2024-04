I fatti sono accaduti all'Istituto "Don Milani" di Ariano Irpino (Avellino): agli alunni delle medie è stato chiesto testo e spartito per cantare in classe l'inno fascista. Il preside ha censurato il docente: "La nostra costituzione è antifascista"Continua a leggere (fanpage)

Prof consegna spartito di faccetta Nera prima del 25 aprile in una scuola media di Ariano: genitori in rivolta - Un professore di musica avrebbe consegnato lo spartito di faccetta Nera per il 25 aprile agli alunni di una scuola media di Ariano Irpino ...notizie.virgilio

Ariano Irpino, scoppia il caso "faccetta nera" è scontro tra preside e prof in una scuola media irpina - «Non ho mai immaginato - precisa - che si potesse utilizzare la canzone "faccetta Nera" per ricordare il 25 aprile. Si tratta solamente di un grossolano equivoco. Di una contraddizione. Alcuni ...ilmattino

Ariano Irpino, professore di musica chiede di eseguire faccetta Nera - Al docente è stata inviata una lettera di diffida e censura. Ha replicato che, come altri brani, era stato scelto solo per parlare di ritmi e modalità di esecuzione di alcune canzoni famose ...tg24.sky