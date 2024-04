Prodi a Strasburgo | L’Ue deve cambiare le regole per essere più forte e completare il processo di unificazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Sono commosso di partecipare a questa meravigliosa cerimonia per ricordare un grande avvenimento, che ha cambiato la storia dell’Europa. Dieci nuovi Paesi sono entrati, otto sei quali appartenevano al Patto di Varsavia. E abbiamo lavorato tanto perché ciò avvenisse senza tensioni, non era facile.” Lo ha detto Romanointervenendo alla cerimonia dei 20 anni dell’allargamento all’Eurocamera. “È stato un grande accordo raggiunto con pazienza e condivisione. Non abbiamo esportato la democrazia, ma abbiamo fatto un contratto democratico, in cui chi entrava e chi apriva le porte era in situazione di totale parità. Chi pensava di imporre la democrazia ha combinato solo disastri”, ha osservatocitando le parole di una parlamentare di uno dei dieci Paesi che entrò nel: “L’Europa è un insieme di minoranze. Il ...