(Di mercoledì 24 aprile 2024) Inizia la revisione delper Alfredoe Annaalla: mobilitazione deglia Roma in piazza Cavour. Striscione degliper Alfredosotto la(credits @Quotidiano Nazionale) – Ilcorrieredellacitta.comLaè chiamata are i casi di detenzione legati ai terroristiAlfredoe Anna. Il fatto su cui i giudici si esprimeranno, è legato all’di, dove i duefecero esplodere due bombedalla Caserma degli Allievi Carabinieri. La difesa di entrambi i detenuti vorrebbe la ...

I giudici della Cassazione hanno conferma to la detenzione al 41bis per Alfredo Cospito . In particolare, all’esito della camera di consiglio, gli ermellini hanno ritenuta inammissibile l’istanza presentata dai difensori dell’ideologo anarchico che chiedevano la revoca del regime di carcere duro. I ... (lanotiziagiornale)

Processo cospito e Beniamino, la cassazione valuta ricorsi su attentato a Fossano. Anarchici fuori dal Tribunale - Inizia la revisione del processo per Alfredo cospito e Anna Beniamino alla cassazione: mobilitazione degli anarchici a Roma in piazza Cavour.ilcorrieredellacitta

Tragedia sul lavoro ad Oppido Lucano, operaio 56enne perde la vita dopo una caduta da un’impalcatura - Un drammatico incidente sul lavoro ha segnato la mattinata di oggi ad Oppido Lucano, in provincia di Potenza. Un operaio di 56 anni ha perso la vita a seguito ...occhioche

Presidio Anarchico davanti alla cassazione: in corso l’udienza per cospito e Beniamino - Il 2 giugno 2006, una bomba esplose davanti alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, causando ingenti danni alla struttura ma ...occhioche