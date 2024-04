Problemi di salute - a rimini entra andreoli Giorgia Villa rinuncia agli Europei | Sono k - ma non mi abbatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A meno di dieci giorni dall’Europeo di ginnastica artistica di(2-5 maggio) non arrivano buone notizie in chiave azzurra.è infatti costretta al forfait. "Purtroppo, non prenderò parte al Campionato d’Europa – scrive la capitana delle Fate sui social –. Come ben sapete la miain queste settimane ha deciso di mettermi KO…Sto facendo delle visite per capire cosa mi è successo e cosa posso fare per star meglio! Ne ho superate tante, tanti ostacoli, tanti… non sarà sicuramente questo a buttarmi giù!". Al suo posto Angela, completa il team con le gemelle D’Amato, Elisa Iorio e Manila Esposito.