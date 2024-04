Primo Maggio - Noemi ed Ermal Meta conducono il Concertone

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ildel, evento annuale promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da ICompany, si appresta a trasformare il Circo Massimo in un palcoscenico di dimensioni epiche. Con un cambio di location da Piazza San Giovanni, quest'anno si prevede un'esperienza ancora più coinvolgente, sotto la guida di conduttori di spicco come, affiancati da BigMama per l'anteprima. L'eclettica lineup artistica, composta da oltre 50 talenti, promette di offrire un mix irresistibile di esibizioni, che vanno dalle esordienti promesse agli artisti di lungo corso.Tra i protagonisti, si contano nomi illustri come Ultimo, Mahmood, Negramaro, La Rappresentante Di Lista e molti altri. È un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica, ma anche per coloro che desiderano ...