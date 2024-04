Prime pagine 24 aprile | 'Zirkzee - c'è anche l'Inter' - 'Mil -n, via Maignan e Theo� -9;, 'Juventus-Allegri | il gran finale'

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai ... (calcionews24)

Spicca sulle aperture odierne lo scontro a Bruxelles dove l'Europarlamento ha approvato a maggioranza le nuove regole sulla Stabilità, con i deputati italiani che però si sono astenuti o hanno votato no. Ci sono poi gli scontri a Torino tra polizia e studenti durante un corteo pro-Gaza e, per lo ... (tg24.sky)

prime pagine 24 aprile: 'Zirkzee, c'è anche l'Inter', 'Milan, via Maignan e Theo', 'Juventus-Allegri: il gran finale' - Il derby del ventesimo Scudetto è alle spalle, ora lo sguardo di Inter e Milan è già rivolto al futuro. In particolare, i giornali di oggi si concentrano sulle.calciomercato

Le prime pagine di oggi - La riforma del patto di stabilità, gli scontri fra polizia e studenti a Torino, e le manifestazioni per il 25 aprile ...ilpost

Prima Pagina IN Edicola: Inter, sorprese da Marotta. I big restano! - La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi naziona ...informazione