Primato di forza Adesso la Virtus è padrona del suo destino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Esorcizzate due paure: Reggio Emilia, che aveva battuto due volte i bianconeri e i cali del terzo quarto. Lasi tiene stretta i due obiettivi che diventano tre pensando che, a due giornate dalla fine, la squadra di Luca Banchi è prima. In coabitazione con Brescia e Milano, ma sempre prima. Questo significa che capitan Belinelli e compagni, seppur stanchi e provati da un lungo cammino (67 fin qui i match disputati), sono padroni del loro. Con un percorso netto: domenica la sfida in casa di Tortona e poi chiusura il 5 maggio, alla Segafredo Arena, con Trento, lachiuderebbe la stagione regolare al primo posto. E per capire quanto possa fare la prima piazza basta dare un’occhiata a quel che accadde nella finale scudetto dello scorso anno, con il fattore campo a farla da padrone e a indirizzare verso l’Olimpia ...

