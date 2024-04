Prima tappa Giro Romandia 2024 | Godon vince allo sprint ed è il nuovo leader

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Va al francese Dorianla, da Chateau-d’Oex a Friburgo di 165,7 km, imponendosi in volata davanti all’italiano Vendrame e al belga Vermeersch. Il corridore della Decathlon si è preso anche la maglia gialla di: LA CRONACA Ci ha pensato subito l’azzurro Fausto Masnada ad animare la frazione odierna scattando dopo pochi centinaia dimetri dal via, salvo poi essere raggiunto da Juri Hollman, Patrick Gamper, Raul Garcia Pierna, Rune Herregodts, e Joey Rosskopf, con il gruppo che ha preferito controllare I battistrada sono stati raggiunti a 35 km dal traguardo, ma subito è partito Jan Christen trascinandosi ...

