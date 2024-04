Prima la lite poi gli spari nel locale del centro storico di Napoli | attività chiusa per 60 giorni

(Di mercoledì 24 aprile 2024)con sparatoria neldichiuso per 60. È stata questa la decisione del Questore didopo i fatti accaduti nellamattinata di domenica 21 aprile. Secondo quanto ricostruzione dagli L'articolo Teleclubitalia.

Roma , 30 marzo 2024 – Già a partire dai primi giorni dell’anno la polizia locale di Roma Capitale ha predisposto un potenziamento dei contro lli anti-abusivismo commerciale con agenti, in uniforme e in abiti civili, impegnati quotidianamente nell’opera di contrasto alla vendita illegale di merci ... (ilfaroonline)

Haikou, 15 apr – (Xinhua) – Una campagna nazionale sul trade-in di beni di consumo sabato ha inaugura to la sua serie di attivita’ di Hainan a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan, in concomitanza con la stagione internazionale dei consumi della provincia. Durante la ... (romadailynews)

Vai in pensione subito grazie al bonus contributi locale : occasione imperdibile, ecco cos’è e chi può usufruirne. Negli ultimi anni andare in pensione è diventato sempre più difficile. I contratti di lavoro precari e le carriere discontinue hanno fatto sì che l’età pensionabile aumentasse anno ... (cityrumors)

Ordine pubblico, chiude per due mesi un locale al centro storico - Era stato chiuso già nel 2020 e ancora nel 2023 e oggi il questore di Napoli ha disposto la chiusura al pubblico di un locale del centro storico. Nella prima mattinata di domenica, all’interno del cir ...rainews

Nasce a San Potito Sannitico la prima comunità energetica rinnovabile della provincia - Un passo storico verso la democrazia energetica in provincia di Caserta: è nata la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) a San Potito Sannitico. Nella sede comunale in ...ilmattino

prima commissione: audizioni su Pdl statale per integrazione funzioni polizia locale-polizia stato - 2024 - La prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto ha sentito oggi in audizione la segreteria regionale del Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia locale in merito al ...ansa