Previsioni meteo Roma e Lazio 24 aprile | drastico calo delle temperature - arriva il freddo invernale

STRASBURGO - Sissoko va via a zero, la lazio ci pensa - "C’è ancora tempo per decidere il mio futuro" ha spiegato Ibrahima Sissoko in un'intervista rilasciata a L'Equipe. Il giocatore dello Strasburgo ha deciso di lasciare a zero il club francese lasciando ...napolimagazine

Juventus, Allegri: "La finale è meritata, la Coppa Italia per noi è importante" - nel secondo tempo siamo andati meglio del primo". Rispetto ai singoli: "Vlahovic deve rimanere sereno, è un fattore di crescita lo stare tranquillo e restare nella gara. I cambi sono importanti, al 70 ...sport.sky

lazio-Juve, Allegri: “Errori grossolani”. E arriva la risposta alle critiche - Nel secondo tempo siamo cresciuti fisicamente e abbiamo avuto più di ... Massimiliano Allegri e le parole dopo lazio-Juventus (LaPresse) – spazioj.it PRESSIONE – Sui gol ci sono stati degli errori ...spazioj