Preparatevi a un meteo traballante | come sarà il Ponte del 25 aprile

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , comincia nel modo peggiore possibile il Ponte del 25 Aprile , che sarà caratterizzato da temporali e un calo delle temperature. Situazione in tempo reale riportata dal sito il Meteo .it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore ... (2anews)

Lombardia gelida, ancora neve e freddo anomalo. Breve tregua poi torna di nuovo la pioggia: le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile - Anomalie climatiche di 12°C in meno nella terza decade di aprile che non si registravano da almeno 30 anni su alcune zone della Lombardia. Nei prossimi giorni meno gelo (ma in compenso tornano le prec ...ilgiorno

meteo: l’Italia divisa dalle temperature e dai temporali. Allerta in 4 regioni del CentroSud - ROMA - Prosegue l'ondata di maltempo anomalo sull'Italia. Per oggi diramata l'allerta gialla in 4 regioni del Centro-Sud. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania e Lazio,dove sono previsti fenomen ...primapress

ponte del 25 aprile con meteo traballante: migliora al Centro-Sud, ancora piogge al Nord - Il weekend vedrà dunque al Nord-Ovest con frequenti piogge e il ritorno della neve sulle Alpi occidentali oltre i 1500-1600 metri. Tornerà il maltempo. Altrove le condizioni meteo saranno invece ...adnkronos