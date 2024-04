Premier League sotto shock | 2 calciatori arrestati per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024)a causa di uno scandalo a sfondo. Secondo quanto riportato in esclusiva dal “Daily Mail”, duedi 19 anni che giocano nello stesso club (al momento non sarebbero stati sospesi), dei quali non sono state fornite le generalità, sarebbero stativenerdì con l’accusa di stupro e poi rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. La presunta vittima avrebbe denunciato quanto accaduto alla polizia, poche ore dopo, affermando di aver subito laall’interno dello stadio del club, prima di una partita, venerdì sera. Uno dei due ragazzi sarebbe stato fermato ed interrogato la sera stessa prima nello stadio e poi in commissariato. Rilasciato poi il giorno dopo su cauzione. Il secondo sarebbe ...