Premier League - due giocatori arrestati con l’accusa di stupro

oltre cento studenti si sono accampati per due giorni all’interno del campus della Columbia University di New York per manifestare a favore del popolo palestinese . Poi, giovedì sera, sono stati arre stati . A chiamare la polizia è stata la rettrice dell’università Minouche Shafik che, dopo essersi ... (ilfattoquotidiano)

Scandalo in Premier League: due giocatori arrestati per stupro - Un nuovo scandalo si abbatte sulla Premier League: due calciatori del massimo campionato inglese, entrambi 19enni e appartenenti allo stesso club, sono stati arrestati per il loro ...leggo

Home » Mondo » Negli Stati Uniti universitari in rivolta per Gaza, circa 130 arrestati: la Columbia proroga le lezioni online - Studenti mobilitati a New York e in altre università. Il presidente Joe Biden è intervenuto etichettando le proteste come "antisemite" ...dire

Avrebbero sparato all'auto di un loro conoscente (con lui a bordo): arrestati due fratelli - Due fratelli, stamattina a Massa di Somma, sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri. L'accusa per loro è di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.napolitoday