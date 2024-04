Prato - alla Lazzerini ecco Willy Guasti e la mostra di Andrea Biancalani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 - Dopo il successo delle iniziative per la Giornata mondiale del libro 2024, laprosegue nel fine settimana con le sue attività culturali. Venerdì 26 aprile alle 18.30 nella sala conferenze della biblioteca torna il ciclo Incontri con autrici e autori organizzato in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista di questo nuovo incontro sarà lo scrittore, autore del libro dal titolo "Dinosauri eccellenti. Da Ciro a Sophie, storie di celebrità estinte", pubblicato da Gribaudo. Dal creatore del canale di divulgazione Zoosparkle, con 100.000 follower su Instagram, un libro che racconta le storie di “dinosauri famosi” in modo fresco e avvincente. Dialoga con l’autore Clarissa Ciabatti. Sabato 27 aprile alle 17 sarà invece inaugurata lafotografica ...