Possesso di sostanze stupefacenti - 24enne in manette

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità straniera, di anni 24, trovato indi sostanza stupefacente. In particolare, nel corso di un’attività di controllo straordinario del territorio finalizzato anche al monitoraggio di eventuali presenze di cittadini irregolari sul territorio, i poliziotti della Questura di Avellino hanno sorpreso due cittadini extracomunitari in piazza Kennedy, di cui uno intento a cedere alcuni involucri in cambio di una somma di denaro. Durante il controllo, uno dei soggetti tentava di disfarsi di una bustina e tale circostanza era notata dagli agenti che provvedevano subito a recuperarla e constatare che poteva trattarsi di possibile sostanza stupefacente. Ciò rendeva necessario sottoporre gli stessi a perquisizione personale, in seguito alla quale venivano rinvenuti ...