Porcinai sotto scorta Vigilantes privati per la sicurezza Il piano di Ghinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vigilanza privata presto in azione ai. È l’ultima soluzione proposta dal sindacoper far fronte al problema della vivibilità e dellamesse a repentaglio dai gravi fatti di cronaca in quel fazzoletto di terra che divide la stazione dal centro. Accoltellamenti, furti, risse, a tutte le ore del giorno. I, dopo essere stati argomento di accesi dibattiti tra negozianti, associazioni di categoria e prefettura, sono tornati ad essere tema di dibatitto in consiglio comunale. Ieri un’interrogazione è partita dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Palazzini, uno dal capogruppo Pd, Donato Caporali alle quali ha risposto il sindaco, mentre hanno sollevato critiche e polemiche al presidente del consiglio comunale sia i consiglieri Michele Menchetti che ...