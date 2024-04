Ponti di Primavera - Federconsumatori | Il 14,6% degli italiani in partenza

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per idibisogna fare i conti con i rincari, secondorispetto ad altri periodi si spende fino al 120% in più per volare in Europa Sono molti gliche, sfidando l’abbassamento delle temperature, si apprestano a trascorrere il ponte del 25 aprile o quello del 1° maggio fuori casa. Secondo le stime di, il 14,6%partirà per almeno 2 giorni in occasione deidi. Chi sceglierà di usufruire dei, dovrà fare i conti con prezzi mediamente più elevati rispetto agli altri periodi dell’anno (lontani da festività o periodi ad alta richiesta). L’O.N.F. – Osservatorio Nazionaleha monitorato i costi ...